Ровно 22 года назад, 30 мая 1999 года в Минске произошла страшная трагедия на Немиге — давка в подземном переходе, в результате которой погибло 53 человека — из них 40 девушек и 2 милиционера, попытавшихся спасти людей. Трагедия произошла на концерте, в результате которого неожиданно пошёл дождь — масса народу неожиданно бросилась в подземный переход — что и привело к трагедии.

В сегодняшнем посте — рассказ о том, как произошла эта трагедия, а также мои личные воспоминания о том, что в те дни происходило в Минске — почему-то очень хорошо запомнились многие детали всего случившегося, пишет Максим Мирович в Facebook.

Как произошла трагедия на Немиге.

Солнечным утром 31 мая я проснулся у себя в комнате от того, что кто-то в прихожей тревожно и быстро набирал номер телефона. Сквозь утренний сон я услышал беспокойный голос мамы, которая спрашивала у моего старшего брата, все ли с ним в порядке — он в то время как раз мог быть на Немиге, среди молодёжной тусовки на концерте. С братом оказалось все хорошо, и именно из этого случайно услышанного разговора я узнал, что накануне вечером в городе что-то случилось.

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Ни интернета, ни соцсетей тогда можно сказать не было, и никто не знал, что в точности случилось — говорили только о десятках погибших людей в центре города. Постепенно стали выясняться страшные подробности событий — во время проходившего концерта группы "Манго-Манго" (организованного сигаретной фирмой Magna) пошел ливень, и толпа слушателей, все как один человек, бросились в подземный переход, одновременно являющийся входом в станцию метро "Немига". В то время в этом районе больше не было никаких переходов, крыш либо навесов — и этот подземный переход оказался единственным местом, куда одновременно устремилось около двух с половиной тысяч человек, создав столь страшную давку.

Переход быстро наполнился людьми, те кто был уже внутри — кричали, чтобы люди остановились, но как это часто бывает в таких случаях — толпа всё напирала, что и привело к таким колоссальным жертвам. Помню ощущение ужаса от произошедшего, на которое наложилась безмятежность солнечного, почти уже летнего утра.

Подземный переход и пригласительный на трагедию.

Через несколько дней после трагедии я впервые побывал в том самом подземном переходе на станции метро "Немига". Больше всего запомнились отпечатки ладоней прямо над лестницей перехода — на побелке козырька перекрытия остались отпечатки маленьких рук девушки либо подростка. Жуткое впечатление, никогда больше не хотел бы увидеть такое. Весь переход был завален цветами, в основном — красными гвоздиками, что у нас традиционно несут в подобные места.

Сейчас на этом месте есть памятник в виде нескольких чёрных чугунных цветов — но он появился уже гораздо позже, спустя несколько лет. В те годы было предложение оставить под стеклом отпечатки ладоней на побелке, но от этой идеи отказались — уж слишком жутко это бы выглядело.

31 мая мы так и не уехали за город, как собирались накануне. Влажный стоячий воздух Минска и тяжелая, уже совсем летняя жара душили в этот раз больше обычного, и я целый день ходил по улицам города. В тот же вечер я поднял во дворе пригласительный билет на этот концерт, унесший жизни 53 человек — такие билеты весь май бросали в почтовые ящики, и они в большом количестве валялись на улице. Поднял и сохранил — сам не зная, зачем я это делаю.

Фотографию этого билета вы видите в начале поста.

Ну а в конце поста традиционный вопрос — посещаете ли вы (точнее, посещали ли до ковида) массовые концерты? Лично я никогда особо не любил концерты с танцполом и толпой народа — может быть потому, что всегда помнил про Немигу.

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