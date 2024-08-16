"Придется заплатить высокую цену": в МИД Израиля заявили о неизбежном военном ответе в случае нападения Ирана

Если Иран атакует Израиль за ликвидацию главы политбюро ХАМАС Исмаила Гании, Иерусалим не оставит Тегеран без ответа. Еврейское государство ожидает, что "коалиция под руководством США присоединится к Израилю не только в обороне, но и в ответном ударе на важные объекты в Иране".

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Об этом заявила пресс-служба израильского Министерства иностранных дел 16 августа, на фоне визита в страну руководителей французского и британского МИДов Стефана Сежурне и Дэвида Лэмми. Их встретил глава внешнеполитического ведомства Израиля Исраэль Кац.

Он ожидает, что "Франция и Великобритания разъяснят Ирану запрет нападать на Израиль". Если же атака произойдет, Иерусалим ответит на удар.

Также Кац подчеркнул, что единственный шанс предотвратить полномасштабную войну – это довести до сведения Тегерана, что "если он не прекратит свою прямую агрессию, которую он ведет против Израиля руками своих агентов, то ему придется заплатить высокую цену в стратегической и экономической областях".

В преддверии встречи глава британского МИДа Дэвид Лэмми заявил, что "ближайшие часы и дни могут определить будущее Ближнего Востока", и повторил призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В администрации Джо Байдена считают, что уже на этой неделе Иран может совершить массированное нападение на Израиль. Это может быть "значительная серия атак", сказал советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

– В Politico предполагали, что Иран, возможно, пересмотрел решение о проведении многоаспектной атаки на Израиль в ответ на ликвидацию Исмаила Хании. На это могли повлиять Соединенные Штаты.

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