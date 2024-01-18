Байден согласился на усиление иммиграционной политики ради обеспечения помощи Украине – WSJ

Президент США Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики во избежание критики и обеспечения помощи Украине и Израилю. В Сенате уже готовят иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов подавать прошение об убежище.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal. Издание отмечает, что это соглашение имеет большие шансы на успех, хотя представители республиканской партии выдвигают более жесткие требования.

Готовность Байдена вести переговоры с республиканцами свидетельствует также о его готовности к компромиссам. По информации WSJ, это решение связано не только с обеспечением помощи Украине, но и с критикой, высказываемой среди американцев.

Согласно опросам CBS News, проведенным в начале этого месяца, рейтинг Байдена по делам иммиграции достиг рекордно низкого уровня: 68% опрошенных выразили несогласие с его политикой по миграции, и 63% выразили желание, чтобы президент усилил эту политику.

В течение 50 лет в политике, часто фокусировавшейся на внешнеполитических приоритетах, Байден редко брался за сложные вопросы иммиграционной политики. И когда он это делал, то обычно оказывал приверженность умеренной позиции.

В течение трех лет администрация Байдена пыталась сдержать рост мигрантов на южной границе. Республиканцы взялись за этот вопрос и двухпартийное соглашение, вероятно, прекратит дискуссии.

Ранее сообщалось, что Конгресс США может рассмотреть соглашение о финансировании Украины и безопасности границ с Мексикой уже на следующей неделе. По словам лидера республиканской партии в Сенате Митча Макконнелла, демократы контролируют повестку дня Сената, но добавил, что участники переговоров, вероятно, обнародуют соглашение в течение ближайших нескольких дней.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине. По словам президента США, "пора действовать", ведь принятие решения приблизит Штаты к защите важных национальных приоритетов.