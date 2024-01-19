Трамп выступил против компромиссного соглашения о границе с Мексикой, от которого зависит помощь Украине

Бывший президент США Дональд Трамп, собирающийся вернуться в кресло главы государства, выступил против компромиссного соглашения с Белым домом, предусматривающего и укрепление границы с Мексикой, и выделение военной помощи Украине. Трамп предостерег республиканцев от согласования этого документа, пока они не получат все, что требуют.

Видео дня

Об этом сообщила американская The Hill. Издание отмечает, что такая позиция республиканцев усложнит усилия по достижению двухпартийного компромисса в Конгрессе.

"Я не думаю, что нам вообще следует заключать соглашение о границе, если мы не получим ВСЕ необходимое, чтобы прекратить нашествие миллионов и миллионов людей неизвестно откуда в нашу когда-то большую, которая вскоре снова станет большой, страну", – написал Трамп в своей соцсети. Truth Social.

Заявление Трампа было опубликовано спустя несколько часов после того, как спикер Палаты представителей Майк Джонсон и другие лидеры Конгресса встретились с официальными лицами Белого дома, чтобы обсудить дальнейшие действия по запросу на финансирование национальной безопасности от администрации Байдена, также включающего финансирование Украины в ее войне против России.

"Кроме того, я не сомневаюсь, что наш замечательный спикер Палаты представителей Майк Джонсон заключит только такое соглашение, которое будет идеальным для границы", – добавил Трамп.

Издание отмечает, что заявление Трампа, скорее всего, лишь усугубит оппозицию республиканцев относительно потенциального двухпартийного соглашения.

Стоит отметить, что упомянутый экс-президентом спикер Палаты представителей Майк Джонсон откровенно признался американским СМИ, что постоянно советуется с Трампом по заключению соглашения с Белым домом.

"Президент Трамп не ошибается. Мы с ним довольно часто говорили об этом. В позапрошлый вечер я говорил с ним на ту же тему", – отметил Джонсон, добавив, что говорит с Трампом "каждые несколько дней".

Конгрессмен Джейми Раскин недавно заявил, что республиканцы блокируют потенциальный законопроект о границе по приказу Трампа, который является главным кандидатом на пост президента от Республиканской партии.

"Вместо того, чтобы добросовестно присоединиться к демократам и Байдену в двухпартийных переговорах для достижения прогресса по иммиграции, они выполняют приказы Дональда Трампа и активно препятствуют двухпартийному соглашению о границе", – сказал Раскин.

По мнению демократов, республиканцы не хотят, чтобы компромиссное соглашение о границе и выделение помощи Украине было заключено до президентских выборов, которые пройдут в ноябре 2024 года, поскольку тема защиты границ будет центральной в предвыборной кампании Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден согласился на усиление иммиграционной политики, чтобы обеспечить помощь Украине. В Сенате уже готовят иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов подавать прошение об убежище. Однако представители республиканской партии выдвигают более жесткие требования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!