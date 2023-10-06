Президентка Словакии объяснила 'блокировку' помощи Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова сказала, что Братислава должна продолжать оказывать военную помощь Украине, которая борется с полномасштабным вторжением России. Так она отреагировала на информацию в СМИ о том, что страна заблокировала пакет помощи Киеву.

Об этом политик написала на своем аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter) в четверг, 5 октября. Чапутова отметила, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о безопасности Словакии.

Это должна осознавать любая словацкая администрация, написала президент.

В то же время Чапутова отметила, что уважает, как результаты парламентских выборов, так и негативное мнение о помощи Украине партии, которая получила на них победу.

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"Но любая администрация Словакии должна понимать, что речь идет о безопасности Украины в такой же степени, как и о безопасности самой Словакии", – говорится в сообщении.

Отметим, что победу на парламентских выборах в Словакии получила пророссийская партия Smer-SD, ее лидер Роберт Фицо ранее был премьер-министром страны. Сразу после выборов, на которых его партия набрала всего 23% голосов, которые, однако, стали для нее билетом в парламент, он выступил против помощи Украине.

Такое решение политик объяснил тем, что граждане его государства якобы испытывают большие проблемы, чем Украина.

В издании CNN отметили, что победа Фицо на выборах в Словакии может иметь худшие последствия для Украины, чем кажется. Существует риск того, что страна может присоединиться к Венгрии в систематическом блокировании антироссийских санкций и помощи Украине на уровне ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщили, что правительство Словакии собрало пакет военной помощи Украине, но атк и не передала его. Президент страны Зузана Чапутова заблокировала решение после того, как на парламентских выборах победу одержала пророссийская партия Роберта Фицо.

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