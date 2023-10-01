Пророссийская партия Smer побеждает на выборах в Словакии: ее лидер против помощи Украине

На досрочных парламентских выборах 30 сентября в Словакии выигрывает партия Smer, лидером которой является бывший премьер-министр Роберт Фицо. Политик известен своей пророссийской позицией, выступает против помощи Украине в войне с РФ.

Об этом сообщает местное издание The Slovak Spectator. Отмечается, что политсила набрала лишь немногим более 23% голосов, которые, однако, стали для нее билетом в парламент.

По подсчетам, проевропейская партия "Прогрессивная Словакия", которую возглавляет вице-президент Европарламента Михал Шимечка, стала второй, набрав 17%. На третьем месте оказалась партия "Голос" Петера Пеллегрини – 15%.

Видео дня

Министр обороны страны Мартин Скленар накануне выборов выражал убеждение, что словацкий народ "отдаст свои голоса в пользу евроатлантической ориентации" страны.

Однако выигрывает Фицо, пророссийские взгляды которого на самом деле соответствуют настроениям в словацком обществе, которое традиционно сравнительно положительно настроено к стране-агрессору России. Именно эти настроения усилили пророссийские нарративы и дезинформацию в соцсетях перед выборами.

В своих предвыборных программах Фицо обещал прекратить поставки военной помощи в Украину, а еще говорил, что стремится призвать Киев и Москву к "мирным переговорам". Политик выступал с резкой критикой санкций против РФ, а также высказывался против прав ЛГБТК+ и защищал национальное право вето в Европейском Союзе.

Такая риторика словацкого экс-премьера очень близка его венгерскому коллеге и другу российского диктатора Путина – скандальному Виктору Орбану.

Избирательную кампанию в Словакии эксперты и политики описали выражениями "очень поляризованная" и "отмеченная потоком дезинформации" в сети. Результаты голосования показали, что проевропейская политсила показала себя в столице страны Братиславе. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы получить большинство голосов на национальном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Института центральноевропейских стратегий Дмитрий Тужанский предупредил, что под председательством Роберта Фицо Словакия может стать рупором Кремля в ЕС и НАТО. В то же время он убежден, что партии Smer не удастся сформировать коалицию в словацком правительстве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!