Победа Фицо на выборах в Словакии может иметь худшие последствия для Украины, чем кажется – CNN

Победа Роберта Фицо, лидера пророссийской партии "Smer", на выборах в Словакии может иметь худшие последствия для Украины, чем кажется. Существует риск того, что Словакия может присоединиться к Венгрии в систематическом блокировании антироссийских санкций и помощи Украине на уровне Европейского союза.

Об этом пишет американский журналист, комментатор и писатель Дэвид А. Андельман в своей колонке для CNN. Фицо основывал большую часть своей кампании на прекращении всей военной поддержки Украины и содействии скорейшему прекращению огня наряду с мирными переговорами с Россией.

Поэтому голосование в Словакии может иметь самые далеко идущие последствия в антиукраинской кампании, которая ведется во все большем числе европейских стран.

Видео дня

Фицо, со своей стороны, повторяет многие основные убеждения кремлевского диктатора Владимира Путина с момента начала российского вторжения.

"Война в Украине началась не год назад, она началась в 2014 году, когда украинские нацисты и фашисты начали убивать российских граждан на Донбассе и в Луганске", – заявил Фицо на недавнем предвыборном митинге.

Но настоящая проблема заключается даже не в том, что Украина может лишиться поддержки важного партнера.

Дэвид А. Андельман считает, что если Фицо сможет сформировать правительство, Словакия может присоединиться к Венгрии в систематическом блокировании антироссийских санкций и помощи Украине в ЕС.

Он также отметил, что даже это еще не все, поскольку к антиукраинской коалиции в ЕС могут присоединиться и другие страны, где набирают популярность правые партии. В этом контексте, в частности, упоминаются Польша, Франция и Германия.

Напомним, Роберт Фицо, известный своей пророссийской позицией, выступил против помощи Украине в войне с РФ сразу после досрочных парламентских выборов 30 сентября. Политсила набрала лишь немногим более 23% голосов, которые, однако, стали для нее билетом в парламент.

Руководитель партии HLAS, занявшей третье место на выборах, также заявил, что о военной помощи Украине "больше речь не идет", а Словакии "больше нечего послать" для украинской армии. Причем, ранее эта партия выступала за поддержку Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пресс-службе МИД Украины сообщили, что Словакия заказала для ВСУ машину разминирования Božena-5. Деньги для помощи нашему государству собрали волонтеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!