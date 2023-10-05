Президент Словакии отложила передачу помощи Украине после победы пророссийской партии на выборах: детали

Правительство Словакии собрало новый пакет военной помощи Украине для борьбы с агрессией России, но передача так и не состоялась. Ее заблокировала президент страны Зузана Чапутова после того, как на парламентских выборах победу получила пророссийская партия Роберта Фицо Smer-SD.

Об этом в среду, 4 октября, сообщило издание Dennik N. По данным журналистов, оборонное ведомство страны рассматривало возможность передать Киеву помощь, которую государство получило бы еще при правительстве Людовита Одора.

Однако Чапутова лично выступила против такого решение и сказала, что оно якобы будет означать "неуважение к избирателям". Спикер президента Словакии сказал, что таким образом она "показывает уважение к результатам выборов".

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Он напомнил, что партия Smer-SD, которая и одержала победу, обещала избирателям "не давать Украине ни одного патрона".

Сама Чапутова, сказала, что игнорирование такой позиции партии и "некоторых других" политических сил в стране "создало бы досадный прецедент на будущее".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Роберт Фицо выступил против помощи Украине в войне с РФ сразу после досрочных парламентских выборов 30 сентября. Политсила набрала лишь немногим более 23% голосов, которые, однако, стали для нее билетом в парламент.

– Позже он снова заявил, что собирается прекратить помощь для Украины. Такое решение политик объяснил тем, что граждане его государства якобы испытывают большие проблемы, чем Украина.

– В издании CNN отметили, что победа Фицо на выборах в Словакии может иметь худшие последствия для Украины, чем кажется. Существует риск того, что страна может присоединиться к Венгрии в систематическом блокировании антироссийских санкций и помощи Украине на уровне Европейского Союза.

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