Президент Туркменистана Бердымухамедов решил передать власть сыну: в стране назначены выборы

В Туркменистане на президентский пост выдвинули Сердара Бердымухамедова – сына действующего лидера Гурбангулы Бердымухамедова. Досрочные выборы главы государства в стране запланированы на 12 марта 2022-го.

Сейчас Сердар является вице-премьером. Его выдвижение на должность президента произошло на внеочередном 9-м съезде членов Демократической партии Туркменистана в понедельник, 14 февраля, сообщает государственное информагентство TDH.

Выдвижение кандидатуры сына Гурбангулы Бердымухамедова поддержали единогласно. Выступавшие на встрече политики заявили, что Сердар – "человек с высокими деловыми и моральными качествами, скромный и отзывчивый", а также отмечали его опыт работы и заслуги на руководящем посту.

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"Предстоящие выборы пройдут в совершенно новых исторических условиях. В Туркменистане произошли разительные перемены. Масштабные преобразования затронули все стороны жизнедеятельности общества, все регионы страны, вызвав полную поддержку и одобрение туркменского народа", – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что нынешняя общественно-политическая кампания пройдет "в строгом соответствии с Конституцией Туркменистана и нормами международного права".

Отметим, что о других кандидатах в президенты Туркменистана пока нет никакой информации. В TDH пишут, что они станут известны в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии на второй президентский срок переизбран Франк-Вальтер Штайнмайер. Члены Федерального собрания отдали в пользу его кандидатуры 1045 голосов из 1472.