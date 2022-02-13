Штайнмайер переизбрался президентом Германии и возложил ответственность за эскалацию на РФ

В воскресенье, 13 февраля, в Германии переизбран Франк-Вальтер Штайнмайер на второй президентский срок. Члены Федерального собрания отдали в пользу его кандидатуры 1 045 голосов из 1 472.

Об этом сообщило агентство ТАСС. У действующего президента оказалось три конкурента от политических партий.

В первую очередь Штайнмайер обратился со словами благодарности за вновь оказанное доверие и подчеркнул, что Европа находится на грани полномасштабной войны.

"Существуете реальная военная угроза вооруженного конфликта, за это целиком ответственна Российская Федерация", – четко обозначил немецкий гарант.

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Отметим, что ФРГ представляет собой государство с парламентской формой правления. Это означает, что выборы проходят не на уровне гражданского избирателя, а среди членов Бундестага. Его функции носят преимущественно представительский характер, основные полномочия по внутренней и внешней политике лежат на федеральном канцлере, должность которого на сегодня принадлежит Олафу Шольцу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, западные СМИ выявили факт поставки от Германии в Россию товаров двойного назначения, несмотря на санкции, возложенные на РФ после аннексии Крыма и военной агрессии в отношении украинского Донбасса.