Президент Нигерии требует у парламента разрешения на вторжение в Нигер: другие страны Западной Африки готовы присоединиться

Президент Нигерии Бола Тинубу попросил парламент одобрить мобилизацию армии для возможной интервенции в Нигер, где недавно произошел военный переворот и свержение президента Мохаммеда Базума. Это может произойти, если мятежники на отреагируют на условия Экономического сообщества государств Западной Африки (ЭКОВАС).

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Об этом в пятницу, 4 августа, сообщило издание The Africa Report. Как известно, на выполнения условий им дали время до воскресенья, 6 августа.

Речь идет о требовании к генералу Абдурахаману Чиани, который претендует на власть в Нигере, оставить лидерскую позицию и восстановить в должности избранного президента Мохаммеда Базума.

Как пишет издание, на заседании в Сенате Нигерии зачитали документ с призывом президента мобилизировать Вооруженные силы. Также он призвал полностью перекрыть морские и воздушные пути в Нигер после военного переворота.

В то же время, как говорится в материале Reuters, начальники штабов ЭКОВАС продолжают работу над возможной военной интервенцией в Нигер. Разработан план для того, чтобы обратить вспять переворот, включая порядок и сроки развертывания сил.

ЭКОВАС не будет разглашать участникам переворота, когда и где будет нанесен удар. Это решение будет принято главами государств.

"Здесь проработаны все элементы, которые войдут в любую возможную интервенцию, включая необходимые ресурсы, способы и сроки развертывания сил", – заявил комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса.

Накануне организация направила в Нигер делегацию для поиска "полюбовного решения", однако встреча в аэропорту с представителями хунты не привела к договоренности.

Как пишут журналисты, блок занял жесткую позицию по поводу захвата власти в Нигере: это седьмой переворот в Западной и Центральной Африке с 2020 года.

"Учитывая его урановые и нефтяные богатства, а также ключевую роль в войне с исламистскими повстанцами в регионе Сахеля, Нигер имеет стратегическое значение для Соединенных Штатов, Китая, Европы и России", – говорится в материале.

Как писал OBOZREVATEL:

– в Нигере, где произошел военный переворот, заметили российские флаги. Примечательно, что Базум был едва ли не единственным прозападным лидером в Африке, который игнорировал Москву и ориентировался на США.

– Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар опубликовал статью, в которой говорится о причастности российского диктатора Владимира Путина к перевороту в Нигере.

– Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается использовать путчистов в Африке "в качестве пешек в своей глобальной шахматной игре". Это уже 32-й военный путч за 33 года на африканском континенте.

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