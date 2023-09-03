Президент Нигерии приказал немедленно отозвать послов во всем мире: что известно

В субботу, 2 сентября, президент Нигерии (государство в Западной Африке) Бола Тинубу приказал немедленно отозвать послов страны по всему миру. Исключением стали только постоянные представители Нигерии в ООН в Нью-Йорке и Женеве – они освобождены от "полного отзыва".

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Последние останутся на своих местах в США и Швейцарии в связи с предстоящей Генеральной ассамблеей ООН, которая состоится в этом месяце. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя главы государства Аджури Нгелале.

"Президент полон решимости обеспечить эффективность и качество мирового класса, которые отныне будут характеризовать предоставление услуг как иностранцам, так и гражданам Нигерии, жителям и потенциальным посетителям", – сказал спикер.

У Нигерии есть 109 дипломатических представительств по всему миру. Среди них 76 посольств, 22 высших комиссии и 11 консульств.

Как известно, президент Тинубу, начавший в стране самые смелые за последние десятилетия реформы, должен провести переговоры с президентом США Джо Байденом на полях Генеральной ассамблеи ООН. Также лидер Нигерии должен встретиться с коллегами из Бразилии, Индии, Южной Кореи и Германии на саммите G20.

Напомним, что ранее президент Нигерии просил парламент одобрить мобилизацию армии для возможной интервенции в Нигер, где недавно произошел военный переворот и свержение президента Мохаммеда Базума. Это может произойти, если мятежники не отреагируют на условия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Прошел месяц с момента государственного переворота в африканском Нигере, однако за все это время коалиция западных стран и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) так и не смогли применить силу против повстанцев, ограничившись высказыванием беспокойства.

– Однако на днях в Париже прозвучали более решительные заявления, в том числе о том, что Франция готова поддержать военные действия против путчистов в Нигере, если до этого дойдет. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

– Между тем пришедшие к власти в Нигере военные запретили функционирование международных организаций. В частности, агентства ООН остановили свою работу в областях, где идут вооруженные столкновения.

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