Франция готова к силовой операции в Нигере: воспользуется ли Макрон ликвидацией верхушки ЧВК 'Вагнер'

Почти месяц прошел с момента государственного переворота в африканском Нигере, однако за все это время коалиция западных стран и Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС/ECOWAS) так и не смогли применить силу против повстанцев, ограничившись лишь выражениями беспокойства. Фактически ситуация в Нигере становится ярким маркером нынешней слабости коллективного Запада, что подробно было описано в предыдущих материалах нашего издания на эту тему.

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Макрон заявляет о готовности к силовой операции в Нигере

На днях в Париже прозвучали, однако, более решительные заявления, в частности о том, что Франция готова поддержать военные действия против путчистов в Нигере, если до этого дойдет. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон, выступая на ежегодной конференции послов страны, которую транслировали его официальные соцсети. "Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ЭКОВАС", – заявил он, а также отметил, что это не будет нести угроз находящимся в Нигере гражданам Франции. Кроме того, Макрон отметил работу французских дипломатов в Нигере, несмотря на то что пришедшие к власти мятежники потребовали, чтобы посол Франции покинул их страну. Тем временем путчисты отрезали диппредставительства Франции от внешнего мира, перекрыв водо- и электроснабжение в помещения посольства в Ниамее и консульства в Зиндере. Несмотря на угрозы, по сообщениям медиа, небольшое количество дипломатов во главе с послом Сильвеном Итте все еще находятся в Нигере, но большинство граждан Франции покинуло страну.

Ликвидация верхушки "Вагнера" открывает новые возможности в Африке

С чем же связана такая решительность заявлений французского президента, если учесть, что раньше Макрон готовил полный выход из Нигера? Одним из наиболее очевидных факторов этого можно считать недавнюю ликвидацию всей верхушки ЧВК "Вагнер", которая была действенным инструментом российского влияния в регионе Центральной Африки, в частности в Нигере, а также Мали и Буркина-Фасо, поддержавших мятеж в Ниамее.

Сейчас группа "Вагнер" дезориентирована и в течение некоторого времени не сможет действовать в Африке на привычном для себя уровне, однако можно прогнозировать, что военное руководство России попытается перевербовать "вагнеровцев" в другие ЧВК, подконтрольные министерству обороны РФ. Поэтому если Макрон хочет действовать, то лучшего момента для активизации силового сценария в Нигере потом будет трудно найти.

Кроме того, недавно в The Wall Street Journal вышел материал, посвященный планам ЕС "самостоятельно" поддерживать Украину в войне, если в США президентом станет противник помощи Украине вроде Трампа или некоторых других республиканцев. В частности, там приводятся слова президента Макрона: "Можем ли мы позволить Украине проиграть? Нет. Мы должны поддержать ее еще какое-то время", поэтому неудивительно, что Франция, как ключевая страна ЕС, должна играть в этих процессах ведущую роль. Таким образом, для Франции это едва ли не единственный удачный шанс вернуть себе военно-политический авторитет как в Европе, так и в Африке, поэтому многое здесь будет зависеть от личных управленческих качеств президента Макрона.

Часть африканских стран выступают против силовой операции в Нигере

Следует напомнить не только о позиции стран Запада, балансирующих в пределах от осторожности к откровенной трусости, – против силовых действий в Нигере выступает ряд африканских стран. Кроме упомянутых Мали, Центрально-Африканской Республики и Буркина-Фасо, где глубоко укоренились российские ЧВК, это еще такие влиятельные государства, как Алжир и Египет. В случае Алжира причиной является откровенно пророссийское руководство страны, в частности президент Абдельмаджид Теббун. Для Египта активизация военных действий несет риски неконтролируемого увеличения количества беженцев (по сути, эта причина актуальна и для Алжира, имеющего огромную общую границу с Нигером). Кроме того, гражданская война в Судане, за которой, как всегда, стоят российско-китайские интересы, отвлекает военно-политические ресурсы Египта.

Следовательно, готовность французского президента Макрона стать лидером европейской поддержки Украины должна пройти испытание практикой, а лучший полигон для этого – ситуация в Нигере. Там он может продемонстрировать решимость бороться за геополитические интересы Франции на другом континенте, при этом не боясь столкнуться с аналогичными интересами Российской Федерации. Так он может сделать уверенную заявку на лидерство в Европе, к чему его подталкивает коварный Китай, пытающийся таким образом ослабить связи Европы и США. Однако с большой долей вероятности можно прогнозировать, что президент Макрон и европейские союзники не отважатся на силовые действия в Нигере из-за своей слабодушия.