Хунта в Нигере запретила деятельность международных организаций: включая ООН

Военные, пришедшие к власти в Нигере, запретили функционирование международных организаций. В том числе агентства ООН приостановили свою работу в областях, где идут вооруженные столкновения.

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Об этом сообщает The North Africa Post. Министерство внутренних дел Нигера подтвердила приостановку работы международных операций.

"В связи с текущей ситуацией с безопасностью и выполнением задач, поставленных вооруженным силам Нигера, министерство внутренних дел информирует международные организации, национальные и международные неправительственные организации и агентства ООН, присутствующие в Нигере, что их деятельность и передвижение в районах военной операции временно приостановлены", – говорится в заявлении МВД Нигера.

Сообщается, что после свержения избранного президента Мохамеда Базума 26 июля, который имел поддержку Запада, хунта в Нигере готовится к возможному военному вмешательству со стороны региональной организации ECOWAS с целью восстановления в должности Базума, если дипломатические усилия не приведут к успеху.

На прошлой неделе хунта в Нигере позволила войскам из соседних Мали и Буркина-Фасо выступить на их стороне "в случае агрессии".

Правительство Буркина-Фасо в среду одобрило планы отправить военных в Нигер, однако не указало численности солдат.

Как писал OBOZREVATEL:

– в Нигере, где произошел военный переворот, заметили российские флаги. Примечательно, что Базум был едва ли не единственным прозападным лидером в Африке, который игнорировал Москву и ориентировался на США.

– Шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар опубликовал статью, в которой говорится о причастности российского диктатора Владимира Путина к перевороту в Нигере.

– Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается использовать путчистов в Африке "в качестве пешек в своей глобальной шахматной игре". Это уже 32-й военный путч за 33 года на африканском континенте.

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