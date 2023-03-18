Президент Молдовы: мы никогда не будем на стороне убийц, Россия – враг

Президент Молдовы Майя Санду подтвердила позицию Молдовы относительно войны России против Украины. Политик заявила, что страна "никогда не была и не будет на стороне убийц", она осуждает российскую агрессию с первого дня полномасштабного вторжения.

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Свою позицию лидер государства высказала в интервью телеканалу Moldova 1, сообщает NewsMaker. Санду подчеркнула, что граждане должны знать, кто "наши друзья, а кто – враги".

Политик напомнила, что Кишинев заявлял о попытках государства-агрессора свергнуть конституционный строй в Молдове и вмешиваться во внутренние дела страны. К тому же, все это сопровождалось пропагандой и дезинформацией.

"В тот момент, когда у нас были неопровержимые доказательства того, что в Кишиневе есть попытка свержения правительства, демократически избранного гражданами Республики Молдова, тогда мы вышли и выступили публично, чтобы наши люди знали, кто наши друзья, а кто наши враги", – сказала Санду.

Она подчеркнула, что ресурсы для развития Молдовы поступают из Румынии, ЕС, США и Японии, в то время как Кремль не давал денег ни на ремонт детсадов, ни школ, ни больниц.

"Отсюда и шантаж, и война", – добавила президент.

Напомним, ранее в американской разведке сообщили, что пророссийские силы планируют организовать протесты в Молдове, чтобы попытаться разжечь сфабрикованное восстание против молдавского правительства. Они ставят своей целью сформировать в Кишиневе более пророссийскую администрацию.

По словам официальных лиц, США считают, что Россия работает над ослаблением правительства Молдовы, стремящейся к более тесным связям с Европейским Союзом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 марта пророссийская партия "Шор" устроила новые протесты в Кишиневе, 54 демонстранта были задержаны. В полиции страны считают, что за беспорядками стоят спецслужбы РФ, а в администрации президента назвали акцию "неудачной попыткой России дестабилизировать ситуацию";

– в Молдове заявили, что пленный воин ВСУ Александр Мациевский, которого оккупанты убили после слов "Слава Украине!", был их гражданином. Кишинев "резко осудил" убийство военного русскими оккупантами.

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