Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в использовании титушек на протестах в Тбилиси. Молодые люди спортивного телосложения, по ее словам, преследуют мирных жителей на улицах грузинской столицы.

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Они нацеливаются на политиков, журналистов и публичных лиц и врываются в офисы оппозиции, где устраивают погромы. Об этом Зурабишвили написала в своем аккаунте в сети X.

"Сегодня вечером (твит написан 7 декабря. – Ред.) российский режим снова взялся за дело в Тбилиси – преследует мирных жителей, спасающихся от террора, на улицах, нападает на политиков, СМИ, деятелей искусства… Выламывает двери офисов оппозиции, чтобы провести облавы и избить политиков внутри", – отметила президент Грузии.

Учитывая, что руководящую партию в Грузии – "Грузинскую мечту" – сами же грузины называют пророссийской, именно она, очевидно, стала "руками" российского режима в этой стране.

Зурабишвили также опубликовала видео с одним из нападений.

Кадры сняты в здании, куда зашло значительное количество одетых в черное мужчин с закрытыми лицами. На лестнице они окружают мужчину и начинают наносить ему удары.

Спустя мгновение мужчину валят с лестницы на пол, где несколько молодых людей жестоко избивают его, в том числе и ногами.

Еще одно видео с титушками опубликовал общественный активист из Тбилиси Николай Левшиц. По его словам, эти кадры были сняты на видеорегистратор.

На видео – около трех десятков мужчин с закрытыми лицами, они вооружены телескопическими палками.

Грузинская полиция неизвестным никак не препятствует. Правоохранители ограничились заявлением об возбуждении уголовного дела из-за нападения титушек на журналистов TV Pirveli.

Напомним, накануне стало известно, что в Грузии во время разгона акции протеста задержали десятки человек, в том числе журналиста.

Протесты в стране продолжаются с 28 ноября: в тот день в столице Грузии Тбилиси люди вышли на митинг после того, как премьер-министр Иракли Кобахидзе заявил об отказе от вступления страны в ЕС до 2028 года. Протестующие заявили, что подобные действия ставят под угрозу будущее страны.

Силовики начали разгон митингующих, применяя слезоточивый газ и водометы. Сообщилось о жестких задержаниях, избиениях журналистов и лидеров оппозиции, людям ломали конечности и носы, разбивали головы. Уже утром силовики начали отлавливать протестующих даже в храме и аптеках.

С тех пор грузины выходят на протесты каждый день.

Еще после первой "протестной ночи" президент Зурабишвили обратилась к Европе из-за протестов в Тбилиси. Она призвала европейских лидеров отреагировать на развернутые пророссийским правительством Грузии репрессии по поводу оппозиции и сторонников евроинтеграции среди рядовых граждан. А также призвала Европу "не спешить хоронить Грузию", давно определившуюся с европейским вектором развития и готовую отстаивать свой выбор.