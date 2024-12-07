В Грузии во время разгона акции протеста задержаны десятки человек, среди них журналист

В Грузии в ночь на 7 декабря силовики задержали 48 человек, противодействуя законной акции протеста. Их обвинили в "неподчинении требованием полиции" и "мелком хулиганстве" (ст. 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях).

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Среди задержанных – журналист телекомпании "Мтавари" Бека Коршиа, который уже после разгона демонстрации в Тбилиси просто шел по улице. Об этом сообщило агентство "Новости-Грузия" со ссылкой на адвоката медийщика.

Также спецназ схватил Цотне Коберидзе, члена "Коалиции за перемены". Это неформальная грузинская политическая коалиция прозападных либеральных политических партий.

Вскоре политика отпустили, поскольку у него есть мандат депутата, который дает иммунитет. В эфире "ТВ Пирвели" он рассказал, что был избит после задержания.

"Они сняли со мной какое-то фото и смеялись: "Мы за тебя болеем. Ну, когда страну спасешь?". Потом меня вывели на улицу Чичинадзе, поставили посреди и там избили, били примерно минуту. Потом в полиции со мной хорошо обращались", – сообщил политик в Facebook.

СМИ сообщали о задержании бывшего заместителя министра экономики Грузии Зураба Алавидзе и его сына.

Спецназ задержал также 19-летнего Сандро Букия с тяжелой формой эпилепсии. Его мама рассказала, что предупредила силовиков о болезни сына, просила не трогать его, но ее проигнорировали.

Народный защитник Грузии позже уточнил, что молодого человека отпустили после вмешательства его ведомства. По словам семьи, у парня множественные травмы в области головы, лица и тела.

"Сандро сильно избит. Исходя из его физического и общего состояния, это было очень опасно, потому что у него вся тело избито", – сказал его дядя.

Омбудсмен Грузии подчеркнул, что акция протеста носила мирный характер, когда силовики в очередной раз начали разгон. Кроме того, "не существовало никаких правовых оснований для вмешательства в свободу собрания".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Вечером 6 декабря жители Тбилиси девятый день подряд вышли на протесты. Они снова перекрыли проспект Руставели, выступая против намерений правительства приостановить переговоры о вступлении в ЕС.

– Оппозиционные партии также требуют от правящей "Грузинской мечты" провести новые выборы и освободить политзаключенных.

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