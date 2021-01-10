Президент Чехии сравнил беспорядки в Вашингтоне с Майданом

Президент Чехии Милош Земан сравнил беспорядки, которые прошли на Капитолийском холме в Вашингтоне, с украинским Майданом.

Свое мнение Земан высказал в интервью газете Blesk. Он подчеркнул, что негативно относится к любым революционным событиям.

"Я не люблю насильственные революции, поэтому мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", – сказал президент Чехии.

По его словам, виновником в гибели людей в США является президент Дональд Трамп, который не смог принять свое поражение на выборах.

"Еще хуже, что он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его сторонниками. Это трусость политика, который уходит", – отметил Земан.

Он подчеркнул, что в прошлом были политики, которые сначала вселяли надежду, а потом становились разочарованием.

"Но я действительно не могу вспомнить ни одного американского президента, который ушел бы с таким позором", – резюмировал чешский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидером страны по итогу подсчета голосов выборщиков. Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь.

Во время столкновений погибли 4 человека. Среди них – ветеран ВВС США Эшли Бэббит. В нее выстрелили в упор.