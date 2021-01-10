Президент Чехії порівняв заворушення в Вашингтоні з Майданом

Президент Чехії Мілош Земан порівняв заворушення, які пройшли на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні, з українським Майданом.

Свою думку Земан висловив в інтерв'ю газеті Blesk. Він підкреслив, що негативно ставиться до будь-яких революційних подій.

"Я не люблю насильницьких революцій, тому мені теж не подобається Майдан і щось подібне, що, як ви знаєте, відбулося в Києві. І тепер у американців це прямо вдома", – сказав президент Чехії.

За його словами, винуватцем в загибелі людей в США є президент Дональд Трамп, який не зміг прийняти свою поразку на виборах.

"Ще гірше, що він кинув тисячі людей в бій перед Капітолієм і всередині. Це побічно призвело до загибелі п'яти осіб, більшість з яких були його прихильниками. Це боягузтво політика, який йде", – зазначив Земан.

Він підкреслив, що в минулому були політики, які спочатку вселяли надію, а потім ставали розчаруванням.

"Але я дійсно не можу згадати жодного американського президента, який пішов би з такою ганьбою", – резюмував чеський політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня Конгрес США зібрався, щоб офіційно оголосити Байдена новим лідером країни за підсумком підрахунку голосів вибірників. Засідання перервали прихильники Трампа. Натовпи протестуючих штурмували Конгрес і прорвалися всередину.

Під час зіткнень загинули 4 людини. Серед них – ветеран ВПС США Ешлі Беббіт. У неї вистрілили упритул.