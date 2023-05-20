Президент Бразилии, предлагавший отдать Крым России, хочет встретиться с Зеленским в Японии – Sky News

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, известный системной пророссийской риторикой, заявил свое желание встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках пребывания обоих в Японии. О своем желании он сообщил французскому коллеге Эммануэлю Макрону, видимо, рассчитывая, что он сумеет договориться об аудиенции.

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Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник в администрации Макрона. Известно, что в некоторых источниках в кулуарах допускали, что встреча Зеленского и да Силвы не состоится.

То, что президент Украины может не выявить желания проводить встречу с бразильским президентом не лишено оснований. Последний несколько раз делал заявления, направленные против суверенитета и государственности нашей страны в угоду агрессора, в том числе, предлагал уступить Москве Крым.

"Зеленский тоже не может хотеть всего... Миру нужен покой... Мы должны найти решение", – сказал некогда да Сильва, намекая, что часть территорий Украине нужно уступить для "общей стабильности".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры стран G7 осудили российскою войну против Украины в заключительном коммюнике саммита, который проходит в Хиросиме. Лидеры пообещали оказывать Киеву поддержку "до тех пор, пока это необходимо для установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".

На мероприятие прибыл и лидер самой Украины Зеленский. Его с несдерживаемой радостью встретил коллега и хороший товарищ премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

При этом украинский гарант провел ряд важных политических встреч, посвященных обороне нашей страны и подготовке солдат ВСУ к контрнаступлению.