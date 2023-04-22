"РФ ошиблась, но мы не будем становиться на чью-либо сторону": президент Бразилии объяснил, почему не поедет в Украину

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва назвал полномасштабную войну России против Украины ошибкой Москвы. Он сказал, что пока что не будет совершать личных визитов ни в Украину, ни в Россию.

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Об этом он заявил на пресс-конференции 22 апреля. "Россия совершила ошибку. Мы все думаем, что Россия совершила ошибку. Она не должна была вторгаться, но она это сделала", – цитирует да Силва Diário de Notícias. В то же время политик сообщил, что Бразилия не хочет выбирать чью-то сторону.

Как утверждает бразильский лидер, его позиция – его быть на стороне мира. Он еще раз высказал свою приверженность переговорам, при чем не просто между Киевом и Москвой, но и между третьими странами.

Мол, "Бразилия хочет найти способ установить мир" и необходимо "создать группу стран, которые сядут за стол переговоров для обсуждения мира в Украине".

"Лучше искать выход за столом переговоров, чем на поле боя... Война только разрушает, она ничего не строит", – сказал президент Бразилии.

Он заверил, что не поедет ни в Украину, ни в Россию, пока не возобновятся переговоры.

Политик резко раскритиковал Запад, потому что, по его мнению, страны, которые передают оружие Украине, "способствуют войне". Да Силва сказал, что Бразилия не планирует снабжать ВСУ снарядами несмотря на просьбу канцлера Германии Олафа Шольца.

"Если ракета кого-то убьет, страна окажется частью войны", – заявил президент.

В то же время он подчеркнул, что его государство осуждает вторжение, и указал на голосование Бразилии в ООН, которое, по его мнению, отображает позицию в отношении "конфликта".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее МИД Украины пригласил президента Бразилии да Силву приехать в нашу страну с визитом, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

– Да Силва решил, что вместо себя отправит в Киев своего помощника по международным вопросам Селсо Аморима.

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