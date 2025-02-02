Трамп хочет маргинализировать USAID и подчинить его Госдепу или закрыть – Politico

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "на пути к маргинализации" Агентства США по международному развитию. Глава государства стремится либо лишить USAID независимости и передать его под контроль Государственного департамента, либо вообще закрыть.

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Это, как утверждает Politico, сейчас обсуждается в окружении новоизбранного президента США. Факты обсуждений перевода подчинения агентства Дердепартамента изданию подтвердили двое должностных лиц из администрации Трампа. Еще пять источников из окружения президента "не знают конкретных планов, но независимость USAID точно не гарантирована".

Один из источников издания утверждает, что вопрос подчинения USAID Госдепу уже даже обсуждали на заседании Совета национальной безопасности. Но окончательного решения еще не было принято.

В свою очередь спикер USAID отрицал существование таких планов у администрации Трампа, а заявления об их существовании назвал "чисто спекулятивным".

Также Politico цитирует одного неназванного высокопоставленного чиновника, который опроверг обсуждение указанной темы как на заседании Совета нацбезопасности, так и вообще на любых официальных мероприятиях.

Такие манипуляции с USAID могут подорвать гуманитарную работу по всему миру, а также репутацию Америки. Именно поэтому политики неохотно комментируют ситуацию, считают в Politico. Впрочем, замораживание финансирования USAID обеспокоено даже в Конгрессе.

"Я озабочен тем, что усилия по реорганизации USAID могут использовать в качестве повода для дальнейшего сокращения иностранной помощи США. Целью продвижения американских интересов, говорят мои коллеги-республиканцы. Но и они не в состоянии объяснить, к чему это приведет, кроме выстрела в свою ногу", – цитирует издание слова конгрессмена Грегори Микса.

Это потому "выстрел в собственную ногу", как объяснил законодатель, потому что у Трампа, включая самого президента, постоянно говорят о необходимости конкурировать с Китаем и его глобальными инвестициями.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Трампа заморозила финансирование USAID, что повлекло не только закрытие гуманитарных программ, но и массовые увольнения. Несмотря на заверения Госдепа в "выборочном подходе", около 50 чиновников USAID уволены, а ключевые программы, такие как система предупреждения голода FEWS Net, закрыты.

Среди заблокированных программ – невоенная помощь Украине, которая также шла через USAID. Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил найти внутренние резервы и привлечь европейских партнеров для компенсации остановки финансирования критически важных проектов.

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