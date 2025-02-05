Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является владельцем незадекларированного поместья за €45 млн. Поскольку официальное состояние главы правительства не позволяет ему такую роскошь, замок записан на отца премьера.

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Об этом сообщил депутат Национальной ассамблеи Венгрии Акош Хадхази. Впоследствии его информацию проверили журналисты французского вещателя France 2, сделавшие соответствующую ленту.

Господин Хатхази не впервые сообщает о роскошном замке главы венгерского правительства. Он совместно со съемочной группой французов облетел поместье в Хатване и показал, где именно находится замок премьера.

Согласно официальной декларации, у Орбана с женой 14 тысяч евро на банковском счету и еще они владеют двумя домами. А в старинном замке времен Австро-Венгрии официально проживает только один человек, отец Орбана.

Замок приобрели за €15 млн, а еще €30 млн позже потратили на реставрацию. Обо всем этом в декларациях Орбана нет, и кто проводил реставрационные работы, пока неизвестно, утверждают французские журналисты.

"Ничего страшного, если французы тоже узнают, что стоит за пропагандистскими речами Виктора Орбана. Он самый коррумпированный политик в Европе, которому приходится врать все больше и больше снова и снова, потому что он и так уже много украл", – считает господин Хатхази.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Венгрии заявили, что Украина якобы начинает "клеветническую кампанию" против их премьера Орбана. Ее целью является подрыв международной репутации "политика" и ослабление возможности Венгрии отстаивать свои интересы. Как отмечают в партии власти Венгрии "Фидес", об этом якобы рассказали венгерские спецслужбы на заседании Комитета национальной безопасности.

Возможно, в такую версию можно было поверить, если бы замок Орбана снимали именно украинцы, а не французы. К тому же, расследование господина Хатхази и France 2 появилось раньше обвинений "Фидес".

По словам венгерского независимого законодателя, комплекс зданий Орбана в Хатване является "мини-Версалем", который можно использовать не только для семейных, но и для политических целей. Еще в 2023 году Демократическая коалиция Венгрии инициировала производство по декларации Виктора Орбана, утверждая, что премьер "использует для рабочих встреч замок, которого нет в его декларации об имуществе". Однако тогда в парламенте отклонили производство.

Фото ниже было сделано еще в 2023 году, как раз во время очередной реконструкции дворца.

Подобные расследования лишь подчеркивают, что противоречия между правительственной практикой и личным образом жизни премьера Венгрии все чаще становятся темой для политиков Европы, считает Акош Хатхази.

Напомним, что недавно Орбан снова выступил с провокационным заявлением, на этот раз сравнив Украину с Афганистаном. Он считает, что без мирных переговоров с Россией, наша страна рискует оказаться в состоянии бесконечного конфликта.

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