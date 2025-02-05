'Клеветническая кампания': венгерский депутат обвинил Украину в дискредитации Орбана

В Венгрии заявили, что Украина якобы начинает "клеветническую кампанию" против премьер-министра страны Виктора Орбана. Ее целью является подрыв международной репутации политика и ослабление возможности Венгрии отстаивать свои интересы.

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Об этом в Facebook написал Мате Кочиш, лидер фракции партии власти Венгрии "Фидес". Соответствующую информацию они получили от венгерских спецслужб на заседании Комитета национальной безопасности.

Суть этой операции заключается в публикации с помощью венгерских и иностранных журналистов статей и материалов, которые, даже имея ложное содержание, способны повлиять на международное общественное мнение.

Кочиш пишет, что Украина выделила значительную сумму денег на распространение этих материалов. Он утверждает, что работа по сбору информации и фабрикации фейковых новостей уже началась на украинской стороне, в ней также приняли участие некоторые представители венгерской прессы.

"Часть прессы, которая называет себя независимой, готова продать страну за украинские деньги", – заявил депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с провокационным заявлением, в этот раз сравнив Украину с Афганистаном. Он считает, что без мирных переговоров с Россией наша страна рискует оказаться в состоянии бесконечного конфликта.

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