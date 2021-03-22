Премьер Словакии заявил о готовности уйти в отставку из-за скандала со "Спутником V"

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил о готовности при определенных условиях уйти в отставку, чтобы положить конец хаосу коалиции в стране, связанного с его борьбой с пандемией COVID-19. Речь идет в том числе о решении купить российскую вакцину "Спутник V", когда он "пообещал" России Закарпатье в обмен на этот препарат.

Политик, который находится у власти только в течение года, сказал, что покинет пост, если его партнеры по четырехпартийной коалиции согласятся оставить ему место в кабинете министров и не только. Об этом сообщает DW.

"Если партнеры по коалиции выполнят обязательства, которые они публично объявили, а это то, на чем основаны наши требования, я готов уйти с поста председателя Кабинета министров и работать, как один из ее членов", – заявил Матович.

Его условия также включали в себя отказ других партийных лидеров коалиции от своих министерских портфелей.

"Чтобы успокоить ситуацию, мы считаем уход министра Ричарда Сулика из правительства абсолютно необходимым", – добавил словацкий премьер, говоря о министре экономики и лидере либеральной партии SaS в стране.

Последний в ответ на требования Матовича заявил, что не согласится с тем, чтобы он оставался министром в правительстве. По его мнению, "главным мотивом таких предложений, очевидно, является его (премьера) личная месть".

Отмечается, что премьер-министр "увяз в споре" со своими партнерами по коалиции, поскольку действовал в одностороннем порядке и решил купить российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V".

Матович ранее "пообещал" России Закарпатье в обмен на "Спутник V"

Этот его шаг вызвал бурю негодования среди партнеров по правящей партии OLaNO Матовича, поскольку они хотели дождаться одобрения вакцины от Европейского Союза.

Младшие члены коалиции пригрозили выйти из правительства, если консерватор-популист Матович не уйдет в отставку уже к этой среде, а президент-либерал Зузана Чапутова потребовала, чтобы премьер нашел решение.

"Политические потрясения происходят в то время, когда Словакия борется с одним из самых высоких в мире показателей смертности и заражения коронавирусом на душу населения", – констатирует издание.

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