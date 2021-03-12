В Словакии министр здравоохранения ушел в отставку из-за российской вакцины против COVID-19

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подал в отставку из-за скандала, который произошел вокруг тайной закупки российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Такое решение было принято для преодоления политического кризиса в стране и сохранения коалиции, пишет Novinky.

Изначально политики требовали отставки премьер-министра, но в итоге удалось договориться только об увольнении главы Минздрава.

Во время брифинга 11 марта Крайчи отметил, что не держится за кресло министра.

"Две входящие в коалицию партии сделали мою отставку условием, при котором они останутся в правительстве. В подобной ситуации смысла спорить нет, я за своё кресло не держусь", – сказал он.

Министр какое-то время продолжит выполнять свои обязанности вместе с преемником для плавной передачи полномочий.

Ранее премьер-министр Игорь Матович без ведома коалиции договорился о поставке вакцины "Спутник V". Одна из партий пригрозила выходом, а вторая потребовала изменений в правительстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Матович в начале марта пообещал России Закарпатье в обмен на вакцину, однако затем он пояснил, что это была шутка. В ответ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал премьеру отдать РФ несколько регионов Словакии.

Позднее в Харькове неизвестные оставили надпись на здании словацкого консульства: "Меняем Словакию на Крым".