Прем'єр Словаччини заявив про готовність піти у відставку через скандал із "Супутником V"

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив про готовність за певних умов піти у відставку, щоб покласти край хаосу коаліції в країні, пов'язаного з його боротьбою з пандемією COVID-19. Йдеться зокрема й про рішення купити російську вакцину "Супутник V", коли він "пообіцяв" Росії Закарпаття в обмін на цей препарат.

Політик, який перебуває у владі лише протягом року, сказав, що покине посаду, якщо його партнери з чотирипартійної коаліції погодяться залишити йому місце в кабінеті міністрів і не тільки. Про це повідомляє DW.

"Якщо партнери з коаліції виконають зобов'язання, які вони публічно оголосили, а це те, на чому ґрунтуються наші вимоги, я готовий піти з посади голови Кабінету міністрів і працювати, як один із її членів", – заявив Матович.

Його умови також передбачали відмову інших партійних лідерів коаліції від своїх міністерських портфелів.

"Щоб заспокоїти ситуацію, ми вважаємо відхід міністра Річарда Суліка з уряду абсолютно необхідним", – додав словацький прем'єр, кажучи про міністра економіки й лідера ліберальної партії SaS в країні.

Останній у відповідь на вимоги Матовича заявив, що не погодиться з тим, щоб він залишався міністром в уряді. На його думку, "головним мотивом таких пропозицій, очевидно, є його (прем’єра) особиста помста".

Зазначається, що прем'єр-міністр "загруз у суперечці" зі своїми партнерами з коаліції, оскільки діяв в односторонньому порядку й вирішив купити російську вакцину проти COVID-19 "Супутник V".

Матович раніше "пообіцяв" Росії Закарпаття в обмін на "Супутник V"

Цей його крок викликав хвилю обурення серед партнерів, які правлять разом із партією OLaNO Матовича, оскільки вони хотіли дочекатися схвалення вакцини від Європейського Союзу.

Молодші члени коаліції пригрозили вийти з уряду, якщо консерватор-популіст Матович не піде у відставку вже до цієї середи, а президентка-лібералка Зузана Чапутова зажадала, щоб прем'єр знайшов рішення.

"Політичні потрясіння відбуваються в той час, коли Словаччина бореться з одним із найвищих у світі показників смертності і зараження коронавірусом на душу населення", – констатує видання.

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