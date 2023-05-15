Премьер Польши: Европа будет полностью объединена только Украиной как членом ЕС

Украина отстаивает европейские ценности и выступает за добро в борьбе с Россией. Поэтому Европа должна оказать безусловную поддержку украинцам в их борьбе.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он отметил, что только с присоединением Украины к ЕС Европа будет полностью объединена.

"Сегодняшняя церемония является очередным символом постепенного сближения евроинтеграции Украины с европейской семьей. Европа будет полностью объединена тогда, когда Украина станет ее полноправным членом", – подчеркнул Моравецкий.

Моравецкий отметил, что европейский гуманизм часто идет в паре с компромиссом, примирением, "а даже пактом с дьяволом".

"Это плохое решение, поскольку оно только продолжает страдание людей, находящихся под давлением диктатора. Так было когда-то с Гитлером, так сейчас есть с пути – сначала в случае с Грузией, потом с Крымом в 2014 году и сейчас", – подчеркнул Моравецкий.

Премьер-министр Польши отметил, что Россия продолжает свою агрессивную политику в Украине, что является еще одним примером противостояния добра и зла, где на стороне Украины и защитников ее интересов стоят президент Зеленский и все, кто поддерживает ее.

Он дабавил, что ЕС должен активно противодействовать России, так как она отрицает ценности и принципы, на которых основана Европа.

Также глава польского правительства напомнил о тысячах украинских детей, которые были похищены российскими силовиками, и отметил, что нельзя забывать о них и необходимо продолжать работу по их освобождению.

Он подчеркнул, что сейчас Евросоюз "сдает тест" и должен помнить о сложных лекциях истории, "пока не стало поздно".

"Давайте сегодняшнему лауреату нечто большее, чем награду – дадим Владимиру нашу полную поддержку. Только таким образом мы укрепим мир и безопасность в Европе", – подчеркнул Моравецкий.

Как отметил польский премьер, российская агрессия против Украины – это также и война Европы, хотя многие боятся признать, что эта война касается всех европейцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 апреля стало известно, что Польша обратилась к правительству Германии с просьбой о разрешении на поставку в Украину боевых самолетов МиГ-29. Речь идет об истребителях из старых запасов, которые Берлин в прошлом передал Варшаве.

– Правительство Германии официально подтвердило, что одобрило реэкспортную заявку Польши на передачу МиГ-29. Ожидается, что Украина получит пять многоцелевых истребителей четвертого поколения.

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