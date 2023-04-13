Стало известно количество истребителей МиГ-29, которые Германия разрешила Польше поставить в Украину

Правительство Германии официально подтвердило, что одобрило реэкспортную заявку Польши на передачу самолетов МиГ-29. Ожидается, что Украина получит пять многоцелевых истребителей четвертого поколения.

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Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом сообщила пресслужба правительства ФРГ.

"Я рад сообщить вам, что мы можем обещать нашим польским партнерам поставку пяти МиГ-29 из бывших запасов NVA в Украину. Мы получили заявку только сегодня. Я приветствую тот факт, что мы в федеральном правительстве вместе пришли к этому решению. Это показывает: на Германию можно положиться!" – заявил Писториус.

Стоит отметить, что Германия долгое время отклоняла возможность поставлять украинской армии истребители, но 13 апреля пошла на уступки.

Истребитель МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми ракетами и огнём из бортовой пушки всех типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях в свободном пространстве и на фоне земли, в том числе в условиях помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств поражения в условиях визуальной видимости.

13 апреля стало известно, что Польша обратилась к правительству Германии с просьбой о разрешении на поставку в Украину боевых самолетов МиГ-29. Речь шла об истребителях из старых запасов, которые Германия в прошлом передала Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда ранее говорил о готовности Варшавы передать МиГ-29 в составе международной коалиции. По его словам, у Польши еще есть "десяток МиГ-29", полученных от армии ГДР. На смену им польская армия получит современные FA-50 из Южной Кореи и американские F-35.

3 апреля стало известно о поставке первых Миг-29 Украине из Польши. Предположительно, Киев получил четыре самолета.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что дополнительные "МиГи" смогут обеспечить запас запчастей и даже в небольшом количестве станут помощью украинской авиации.