Премьер-министр Нидерландов подал в отставку: правящая коалиция распалась

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу, 7 июля, решил подать в отставку. Правящая коалиция распалась, поскольку ее члены не смогли договориться о политике предоставления убежища в стране.

Видео дня

На фоне проблемы беженцев и возник кризис в правительстве, который обострился в последнее время. Об этом пишет местное издание NOS.

Рассмотрение вопроса о мерах по сдерживанию потока тех, кто ищет убежище, вызвало ожесточенные дебаты. Звучали предложения о введении временного статуса для беженцев и ограничении количества родственников, которые могут воссоединиться с ними. Последняя идея поступила от партии VVD и вызвала особую напряженность.

Премьер назвал миграцию "большой социальной проблемой", где правительству, к сожалению, не удалось прийти к согласию, из-за чего ему "очень грустно". Он выразил свою благодарность команде министров и отметил, что сожалеет, что он не может продолжать работу в этом кабинете.

"Письменное заявление об отставке всего кабинета министров передано королю", – заявил Рютте.

Теперь кабмин Нидерландов будет работать временно, до новых выборов. Они могут состояться уже осенью (в течение 90 дней).

Это правительство управляло страной 1 год и 178 дней, с 10 января 2022 года. 56-летний Рютте занимал должность премьера с 2010 года, что является самым длинным для Нидерландов сроком. Нынешнее правительство, пришедшее к власти в январе 2022 года, стало его четвертой коалицией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марк Рютте заявил, что Украина должна победить в войне с Россией. По его словам, мир в Европе еще никогда не был под такой угрозой, как сейчас.

Также премьер пообещал и дальше укреплять украинскую ПВО, отметив, что мирные жители должны быть защищены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!