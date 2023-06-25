'Лишь победа Украины': премьер Нидерландов назвал единственное приемлемое завершение войны

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина должна победить в войне с Россией. По его словам, мир в Европе еще никогда не был под такой угрозой, как сейчас.

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Такое заявление он сделал во время выступления по случаю Дня ветеранов, традиционно отмечаемого в Нидерландах в последнюю субботу июня. Об этом сообщает издание NOS.

"Еще никогда после окончания Второй мировой войны мир в Европе не был под такой угрозой, как сейчас", – сказал Рютте.

Он добавил, что долгое время невозможно было представить, что на Европейском континенте будет еще одна война.

"Как общество мы чувствовали себя настолько безопасно, что думали, возможно, обороне можно уделять меньше внимания. Мы ошибались", – объяснил премьер.

Рютте также подчеркнул, что, учитывая войну в Украине, важность хорошо оснащенных вооруженных сил еще никогда не была такой очевидной.

Кроме того, он поблагодарил нидерландских военных, которые участвуют в обучении украинских защитников.

"Чтобы они (ВСУ, - ред.) могли повлиять на эту ужасную войну, которая может иметь только один результат: чтобы Украина победила, а ваши украинские коллеги преуспели", – резюмировал глава правительства Нидерландов.

Напомним, Нидерланды планируют закупить для Украины еще несколько десятков танков Leopard 1. Кроме того, страна рассматривает возможность поставки нашей армии дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как сообщал OBOZREVATEL: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите в Молдове обратил внимание, что его страна оказывает содействие в обороне нашего государства от оккупантов, но намерена делать больше.

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