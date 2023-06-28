Мирные жители должны быть защищены: премьер Нидерландов пообещал и дальше укреплять украинскую ПВО

Нидерланды активно работают над усилением противовоздушной обороны Украины. НАТО сплотилось, чтобы противостоять жестокому плану Владимира Путина.

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Об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал сегодня в Гааге во время пресс-конференции по итогам рабочей встречи с участием глав государств и правительств Литвы, Польши, Румынии, Албании, Бельгии и Норвегии. Он также отметил, что защита мирных жителей Украины – одна из приоритетных задач для правительства Нидерландов.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины, и мы по-прежнему будем преданы тому, чтобы города и ни в чем не повинные мирные жители были защищены от жестоких ракетных атак России сейчас и в последующие годы. И когда дело достигает дальнейшего формирования отношений НАТО с Украиной, это решать Украине и всем членам нашего альянса, а не Владимиру Путину и не РФ", – подчеркнул он.

По мнению говорящего, Литва является подходящим местом для проведения саммита в следующем месяце. Он отметил, что Украина следует тому же пути, которым прошли другие страны, расположенные на границе с Россией в последние 30 лет.

Рютте также отметил, что в настоящее время членами НАТО является 31 страна, и выразил надежду, что в ближайшее время 32 страной станет Швеция.

"План Путина имел неприятные последствия из-за его безжалостной агрессии. Он надеялся разделить нас, но теперь он знает, что мы продолжим твердо стоять за нашу коллективную безопасность", – сказал он.

Также Рютте, отвечая на вопросы журналистов относительно сегодняшних договоренностей относительно конкретных шагов для Украины на пути к членству в НАТО, Рютте сказал:

"Президенты Литвы и Румынии очень четко сказали, что после Бухареста мы должны продвигаться вперед, мы не можем просто следовать языку Бухареста. Мы рассматриваем решения, которые мы можем принять на саммите НАТО, которые дадут Украине четкий сигнал, что ее будущее у НАТО".

Напомним, Нидерланды планируют закупить для Украины еще несколько десятков танков Leopard 1. Кроме того, страна рассматривает возможность поставки нашей армии дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как сообщал OBOZREVATEL: премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на саммите в Молдове обратил внимание, что его страна оказывает содействие в обороне нашего государства от оккупантов, но намерена делать больше.

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