Премьер Италии после скандального заявления Берлускони заявила о жесткой поддержке Украины

Бывший премьер-министр, лидер партии Forza Italia Италии Сильвио Берлускони отметился новым скандальным заявлением и обвинил президента Украины Владимира Зеленского в начале полномасштабной войны, которую на самом деле развязала Россия. Нынешняя глава правительства Джорджия Мелони, комментируя это, заявила о твердой поддержке Украины.

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Об этом сообщает OPEN. Берлускони заявил, что будь премьер-министром, то никогда бы не встретился с украинским президентом.

Он выразил мнение, что полномасштабная война в Украине якобы началась из-за того, что Зеленский якобы нападал на "на две автономные республики Донбасса".

Мэлони прокомментировала его заявление.

"Поддержка итальянским правительством Украины тверда и убедительна, что четко предусмотрено в программе и подтверждается всеми парламентскими голосованиями большинства, которое поддерживает исполнительную власть", – подчеркнула она.

Министр иностранных дел и заместитель премьер-министра Антонио Таяни, координатор партии, главой которой является Берлускони, тоже оправдался.

"Forza Italia всегда выступала за независимость Украины, на стороне Европы, НАТО и Запада. На всех площадках мы продолжим голосовать вместе с нашими союзниками в правительстве по графику", – отметил он.

В МИД Украины также прокомментировали скандальное заявление Берлускони. Спикер ведомства Олег Николенко в своем Facebook назвал бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента "попыткой поцеловать по локти в крови руки Путина" и попыткой продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору.

Он подчеркнул, что Берлускони должен осознавать, что подобными заявлениями он поощряет Россию к продолжению ее преступлений против Украины, а значит, несет политическую и моральную ответственность.

Напомним: Берлускони уже не в первый раз обвинил в войне украинского президента. Еще в октябре 2022 года агрессию кремлевского диктатора Владимира Путин итальянец назвал вполне обоснованной, ведь после прихода к власти шестой президент Украины якобы начал втрое сильнее атаковать "Л/ДНР" и в результате главари террористов были вынуждены обратиться к Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL: также Берлускони выдал, что Украина может пойти на переговоры с РФ, если ей прекратят оказывать вооружение, а предложат помощь в восстановлении. Он также назвал президента страны-агрессора Владимира Путина "человеком мира".

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