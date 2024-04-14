Премьер Италии планирует посетить Китай, чтобы 'перезагрузить отношения' между странами – Bloomberg

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони намерена отправиться в Китай, чтобы "перезагрузить отношения" между странами. Но пока ожидается встреча министра иностранных дел Италии Антонио Таяни с министром торговли Китая Ван Вэньтао, которая должна состояться в пятницу в Вероне.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Такая информация появилась после того, как Европейский Союз предпринял масштабные усилия по снижению рисков со стороны Китая, чтобы лучше защитить линии поставок и обеспечить доступ к критически важным материалам и технологиям, особенно после того, как Пекин продемонстрировал поддержку Москвы в ее войне против Украины.

Укрепление связей с Пекином является частью нового толчка итальянской дипломатии, который Эдмондо Чириелли, заместитель министра иностранных дел, назвал "прагматичным, но не циничным". Этот подход основан на твердой приверженности НАТО и трансатлантическому партнерству, а также на укреплении хороших отношений с так называемыми системными противниками, такими как Пекин, Тегеран и даже Москва.

Италия была единственной страной "Большой семерки", подписавшей инициативу президента Китая Си Цзиньпина "Пояс и путь" – глобальный инфраструктурный пакт, направленный на расширение влияния Пекина, прежде всего, в Азии, Африке и Восточной Европе. Этот шаг вызвал серьезное негодование со стороны США и их союзников.

Выходя из инициативы "Пояс и путь", Рим, который в этом году председательствует в "Большой семерке", хотел избежать любой негативной реакции со стороны Китая, который является ключевым экспортным рынком. Даже когда Италия готовилась публично выйти из пакта, она уделяла пристальное внимание тому, как она проецировала это послание миру.

Основным экспортом Италии в Китай является фармацевтическая продукция, объем которой в прошлом году составил 4,4 миллиарда евро, что составляет почти пятую часть от общего объема экспорта в 19 миллиардов евро. Китай экспортировал в Италию 46,8 млрд евро.

"Мы хотим начать новый этап в отношениях между Италией и Китаем и инвестировать в двустороннее партнерство", – заявил Таяни в четверг.

Этот шаг может стать политической победой для Мелони, если ей удастся сохранить важные для делового сообщества торговые связи с Китаем, а также сдержать обещание, данное своей партии "Братья Италии".

Напомним, Китай в разы увеличил поставки оборудования стране-агрессору России, которое она может использовать для продолжения войны против Украины. Речь идет про станки, микроэлектронику и другие технологии.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что Пекин не воспримет внешнее вмешательство или ограничение партнерства с Россией. Она заявила, что страны "имеют право на нормальное сотрудничество".

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