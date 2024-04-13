Китай в разы увеличил поставки России технологий для ведения войны в Украине – АР

Китай в разы увеличил поставки оборудования стране-агрессору России, которое она может использовать для продолжения войны против Украины. Речь идет про станки, микроэлектронику и другие технологии.

Все это Москва может использовать для производства ракет, танков, самолетов и другого вооружения. Об этом сообщило издание АР с ссылкой на анонимных американских разведчиков и чиновников.

Как рассказали собеседники журналистов, в 2023 году около 90% микроэлектроники, которая использовалась для производства российских танков, самолетов и ракет, поступало в Россию именно из Китая. Почти 70% российского импорта станков на около $900 млн в конце прошлого года также поступило из Китая.

Кроме того, предприятия из РФ и КНР вместе работают над созданием на территории страны-агрессора БПЛА. Китайский компании передают Москве нитроцеллюлозу, которая нужна для производства ракетного топлива

Также страны работают над совершенствованием своих спутниковых и других космических возможностей для ведения войны в Украине. По мнению чиновников из администрации американского президента Джо Байдена, в долгосрочной перспективе это могжет увеличить угрозу, которую РФ представляет для Европы.

В АР отметили, что Байден уже выражал свое беспокойство непосредственно президенту Китая Си Цзиньпину относительно поддержки Пекином военных усилий Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что Пекин не воспримет внешнего вмешательства или ограничения партнерства с Россией. Она заявила, что страны "имеют право на нормальное сотрудничество".

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