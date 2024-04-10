Китай не воспримет внешнего вмешательства или ограничения партнерства с Россией. Страны имеют право на "нормальное сотрудничество".

Об этом на брифинге заявила представитель МИД КНР Мао Нин, передает Укринформ. Кроме того, она призвала не перекладывать на Пекин вину за "кризис в Украине".

"Китай и Россия имеют право на нормальное сотрудничество, и такое сотрудничество должно происходить без каких-либо обвинений и давления", – сказала Мао, комментируя заявление заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что США сочтут Китай ответственным за успехи России в Украине.

Спикер внешнеполитического ведомства повторила, что в украинском вопросе Китай "всегда занимал объективную и справедливую позицию" и играл конструктивную роль в активном продвижении мирных переговоров.

"Если определенные страны действительно заботятся о мире и хотят скорейшего завершения "кризиса в Украине" (так в КНР называют войну – ред.), они должны задуматься, какие действия вызвали ее и сделать что-то, что поможет установлению мира, а не переводить вину на Китай", – отметила дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, Государственный департамент США обеспокоен усилиями Китая помочь России восстановить ее оборонно-промышленную базу. В Штатах рассматривают поддержку Пекином российской войны против Украины как угрозу безопасности в Европе и во всем мире.

По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, администрация президента Байдена четко объяснила, чтобы Китай не предпринимал какие-либо шаги, которые помогали бы поддерживать агрессию РФ в Украине.

У Пекина есть собственный способ политического урегулирования "кризиса в Украине" (так в КНР называют войну – прим. ред.). Именно поэтому Китай не комментирует заявления Российской Федерации о ее "готовности к мирным переговорам".

Ранее в Китае повторили свои призывы к мирным переговорам между Россией и Украиной по окончании войны. Вероятно, Кремль продолжит использовать подобные инициативы для продвижения своих давних информационных операций, направленных на достижение уступок Западу.

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