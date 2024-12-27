Премьер Грузии отреагировал на санкции США против Иванишвили

США ввели санкции против Бидзины Иванишвили, основателя и лидера правящей партии Грузии "Грузинская мечта". Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отреагировал на эту новость, заявив, что фактически Иванишвили уже находился под санкциями в течение трех лет.

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Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Вашингтон объявил Бидзины Иванишвили персоной нон решетки из-за роли, которую он сыграл в подрыве демократического и евроатлантического будущего Грузии в пользу Российской Федерации.

Там отметили, что действия Иванишвили и его партии привели к ослаблению демократических институтов в Грузии, нарушению прав человека и ограничению основных свобод. В частности, США указали, что его политика способствовала подрыву евроатлантических стремлений Грузии, определенных конституцией страны, а также сделала Грузию уязвимой перед Россией, которая продолжает оккупировать более 20% территории государства.

Санкции также были наложены из-за участия Иванишвили в репрессиях против протестующих, медиа, активистов, правозащитников и оппозиционных лидеров. Правительство США заявило, что стремится добиться справедливости для пострадавших от этих действий.

В ответ на это грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Бидзина Иванишвили фактически находился под санкциями в течение трех лет.

Кобахидзе указал, что санкции от США не являются чем-то новым, а даже можно рассматривать их как "награду за защиту интересов страны".

"Бидзин Иванишвили фактически находился под санкциями три года, в течение этого времени он служил интересам страны; ничего особенного не произошло; это награда за защиту интересов страны", – сказал он.

Премьер также отметил, что уже обсудил этот вопрос с Иванишвили.

Тем временем, президент Грузии Саломи Зурабишвили заявила, что останется президентом и после инаугурации Михаила Кавелашвили, избранного "Грузинской мечтой" новым президентом.

"И на следующей неделе в это время я буду президентом", – сказала она, не уточняя, покинет ли она дворец Орбелиани 29 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила на угрозы пророссийского премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который заявил, что ей может грозить заключение, если она не покинет резиденцию.

Зурабишвили подчеркнула, что будет находиться на своем посту, оставаясь верной конституции и народу Грузии. Она заявила, что "есть и будет верховным главнокомандующим армией и президентом для всех".

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