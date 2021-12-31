Премьер Финляндии выступила за сохранение права страны на вступление в НАТО: должны дорожить свободой

Финляндия должна сохранить возможность подачи заявки на членство в НАТО при активизации оборонного сотрудничества с Европейским союзом. Такой свободой выбора нужно дорожить, поскольку она касается права каждой страны принимать собственные решения в области безопасности.

Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, комментируя дебаты по НАТО в своем новогоднем поздравлении, сообщает STT. Политик подчеркнула, что сохранение возможности подачи заявки на членство в НАТО – это одна из основ европейской безопасности, закрепленная в Принципах ОБСЕ.

"Мы показали, что учимся на прошлом. Мы держимся за свое пространство для маневра", – отметила Марин.

В НАТО заявили, что решать вопрос вступления или невступления Украины в Североатлантический альянса будет не Россия. У нее нет права вето.

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Напомним, в НАТО и США неоднократно заявляли, что право суверенных государств выбирать пути партнерства и союзничества в альянсах является ключевым принципом европейской безопасности. В частности таким образом в НАТО отреагировали на требование России предоставить юридические гарантии, что Альянс не допустит присоединения Украины. Там заявили, что такое решение будет принято непосредственно странами-членами НАТО и Украиной.

В Вашингтоне также заверили, что право Украины определять свои перспективы членства в Североатлантическом альянсе (NATO) соответствует основам европейской безопасности. Как и решение государств-членов НАТО о его расширении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Финляндии с 28 декабря ввели новые правила въезда. Теперь, чтобы попасть в страну нужен дополнительно отрицательный тест на коронавирус.