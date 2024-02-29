Премьер Чехии: никто в Европе не собирается вводить войска в Украину

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что ни одна из европейских стран не планирует вводить свои войска в Украину. По его словам, эта тема не будет обсуждаться или рассматриваться в дальнейшем, поскольку для подавляющего большинства стран она "неприемлема".

Об этом Фиала сказал во время выступления в парламенте Чехии в четверг, 29 февраля. Его слова цитирует издание CTK.

По его словам, на парижском саммите по помощи Украине, переживающей уже третий год полномасштабного российского военного вторжения, это была "тема-минимум" по времени. На полях саммита с такой идеей выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава чешского правительства отметил, что пребывание, например, французских военных было бы полезным для Украины. Французы не воевали бы, а возможно, помогали в учебе.

В то же время, по словам Фиала, подавляющее большинство стран сошлось на то, чтобы больше не обсуждать этот вопрос.

"Это не тема, потому что для подавляющего большинства стран эта идея неприемлема", - подчеркнул премьер.

"Никто в Европе не собирается отправлять войска в Украину… Я не думаю, что надо драматизировать и пугать людей какими-то вещами, которые никто не предлагал и не предлагает в той форме, в которой они потом интерпретируются", – сказал Фиала.

Соединенные Штаты и их европейские союзники, включая Чехию, на этой неделе заявили, что не планируют посылать войска в Украину, отвечая на слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что несколько стран-членов НАТО и Европейского Союза рассматривают этот вопрос.

Однако Макрон заявил, что ничего нельзя исключать, а министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сразу заявил, что Париж не будет посылать свои войска в Украину воевать, если пришлет, то для выполнения конкретных задач, например, разминирования.

Как сообщал OBOZ.UA:

Дискуссии по теме отправления войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая на днях состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На нем он заявил, что ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Первым президент Польши Анджей Дуда прокомментировал слова Макрона. Он пояснил, что участники встречи не пришли к согласию и не проявили особого энтузиазма относительно этой идеи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не намерен отправлять свои войска в Украину.

Впоследствии идею Макрона прокомментировали другие партнеры Украины. Например, в правительствах Испании, Италии и Бельгии, где также не согласились с предложением Франции, просто сослались на материальную помощь, которую они оказывают и которую считают достаточной.

Президент Франции предупредил, что Россия может напасть на страны НАТО через несколько лет. Именно поэтому европейские страны не могут допустить, чтобы РФ победила в агрессивной войне против Украины, ведь на карту поставлена безопасность Европы. Впоследствии он подтвердил, что сознательно предложил направить войска в Украину.

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