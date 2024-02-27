Столтенберг ответил, планирует ли НАТО отправлять свои войска в Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный Альянс не планирует отправлять свои воинские части в Украину. По его убеждению, они и без того оказывают Киеву большую поддержку в борьбе с РФ.

Об этом он сказал на фоне сообщений, звучащих от западных политиков по поводу идеи отправления солдат ближе к украинскому фронту. Его слова процитировало издание Associated Press.

"Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Мы занимаемся этим с 2014 года и активизировали свою деятельность после полномасштабного российского вторжения. Но планов размещения боевых войск НАТО в Украине нет", – сказал Столтенберг.

Он добавил, что любое решение некоторых западных лидеров об отправке войск потребует единодушной поддержки всех стран-членов Альянса.

Вторжение России в Украину дипломат назвал "агрессивной войной, которая грубо нарушает международное право".

"По международному праву Украина имеет право на самооборону, а мы имеем право поддержать ее в отстаивании этого права", – пояснил генсек позицию НАТО.

Отметим, что дискуссии относительно темы отправки войск в Украину начались на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, которая на днях состоялась в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На ней он заявил, что пока ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Хотя позже президент Польши Анджей Дуда объяснил, что участники встречи не пришли к согласию и не проявили особого энтузиазма относительно этой идеи.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Чехии Петр Павел разрешил присоединиться к ВСУ 20 гражданам своей страны. Однако еще 56 человек получили отказ по рекомендации Министерства обороны.

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