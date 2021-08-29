Премьер Британии Джонсон попал в скандал из-за смс принцу с личного телефона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал в скандал из-за того, что использовал личный телефон для рабочей переписки. Писал, в частности, наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману.

Об этом сообщает издание Медуза. Отмечается, что Джонсон нарушил свои же рекомендации по безопасности.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал личный телефон для рабочих вопросов вопреки секретным рекомендациям по безопасности, которые дала его же команда", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, политик отправлял с личного телефона сообщение наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману. С ним общался о возможной продаже английского футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед". Также переписывался с бизнесменом Джеймсом Дайсоном о налоговых льготах.

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Добавим, что после парламентских выборов в 2019 году Джонсон рекомендовал правительству не использовать личные телефоны, ведь есть риск взлома телефонов и электронной почты. Однако о своей безопасности на этот раз он не позаботился.

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