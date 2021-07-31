Премьер Британии Джонсон с молодой женой ждут ребенка

Жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона 33-летняя Керри ждет второго ребенка. Он должен появиться в декабре.

Как сообщает The Sun, у пары уже есть сын Уилфред, которому в конце апреля исполнился годик. При этом Кэрри объявила свою счастливую новость через два месяца после того, как пара тайно поженилась в Вестминстерском соборе 29 мая 2021 года. Она поделилась захватывающей новостью в Instagram.

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Жена премьер-министра сказала, что пара "надеется на нашего радужного ребенка на это Рождество".

Также Керри поделилась, что в начале этого года у нее случился выкидыш, который оставил ее "разбитой горем". Однако беременность вторым ребенком сейчас невероятно осчастливила женщину.

Напомним, для премьер-министра это уже третий брак. О том, что Джонсон и Саймондс поженятся, стало известно в 2019 году – тогда пара обручилась на острове Мюстик на Карибах. Свадьбу пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Позже стали известны подробности тайной свадьбы премьера Британии и его молодой подруги. В частности, для свадебной церемонии женщина выбрала платье от греческого дизайнера Christos Costarellos, стоимость которой составляет 2870 фунтов (чуть более 4 тысяч долларов). Известно, что наряд женщина арендовала всего на день за 45 фунтов стерлингов (около 64 долларов).

29 апреля 2020 года у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который перед этим переболел коронавирусом, родился сын. Это шестой официальный ребенок британского премьера. Кэрри Саймондс была представлена как невеста Джонсона вскоре после развода со второй женой в 2018 году.

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