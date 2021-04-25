Премьер Армении Пашинян ушел в отставку: когда будут перевыборы

Премьер-министр Армении Николя Пашинян в воскресенье, 25 апреля, подал в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов 20 июня.

Политик заявил, что все это время продолжит исполнять обязанности премьера. Об этом он сказал при послании, которое транслировалось в прямом эфире в Facebook.

"Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку... Парламент два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона распустится и будут назначены внеочередные выборы", – объяснил Пашинян.

По словам политика, несмотря на статус и. о. премьера, он в полном объеме будет осуществлять свои предыдущие полномочия.

"До проведения досрочных выборов я буду исполнять обязанности премьер-министра, согласно конституции и законам", – добавил Пашинян.

Также подчеркнул, что "Партия "Гражданский договор", членом которой он является, примет участие в выборах 20 июня. На них его кандидатуру вновь выдвинут на пост премьер-министра Армении.

"Только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны", – высказался политик.

Напомним: 28 марта Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле – перед внеочередными парламентскими выборами.

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