Премьер Армении Пашинян ушел в отставку: когда будут перевыборы
Премьер-министр Армении Николя Пашинян в воскресенье, 25 апреля, подал в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов 20 июня.
Политик заявил, что все это время продолжит исполнять обязанности премьера. Об этом он сказал при послании, которое транслировалось в прямом эфире в Facebook.
"Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку... Парламент два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона распустится и будут назначены внеочередные выборы", – объяснил Пашинян.
По словам политика, несмотря на статус и. о. премьера, он в полном объеме будет осуществлять свои предыдущие полномочия.
"До проведения досрочных выборов я буду исполнять обязанности премьер-министра, согласно конституции и законам", – добавил Пашинян.
Также подчеркнул, что "Партия "Гражданский договор", членом которой он является, примет участие в выборах 20 июня. На них его кандидатуру вновь выдвинут на пост премьер-министра Армении.
"Только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны", – высказался политик.
Напомним: 28 марта Никол Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле – перед внеочередными парламентскими выборами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 февраля армянская оппозиция снова потребовала отправить в отставку премьера страны Никола Пашиняна и начала устанавливать палатки, а также возводить баррикады в Ереване.
Начальник главного штаба Вооруженных сил Армении Оника Гаспарян потребовал отставки Пашиняна. Тот в ответ отправил его в отставку, заявив о госперевороте. Однако документ должен был подписать президент.
В ответ Пашинян заявил об увольнении Гаспаряна. Со своей стороны президент Армен Саркисян подал в суд из-за такого шага премьера.