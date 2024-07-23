Камала Гаррис за первые сутки собрала $100 млн на предвыборную кампанию: что известно о донорах

Кампания вице-президента Камалы Гаррис с момента ее вступления в президентскую гонку собрала рекордные 100 млн долларов. Основная сумма – 81 миллион долларов, была собрана за первые 24 часа после объявления о ее намерении баллотироваться на пост президента США.

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По данным Team Harris, это была самая большая сумма денег, собранная за 24 часа в истории президентства. Об этом сообщило издание ABC News.

Деньги были собраны Национальным комитетом Демократической партии и их совместными комитетами по сбору средств.

По данным кампании, более 888 тысяч доноров внесли вклад в течение 24 часов, и для 60% из них это был их первый вклад в избирательном цикле 2024 года.

Кроме того, как отметили в предвыборном штабе, около 58 тысяч человек зарегистрировались в качестве волонтеров кампании вице-президента, что более чем в 100 раз превышает среднедневной показатель регистрации.

Камала Гаррис официально запустила свою президентскую кампанию в воскресенье, 21 июля, через несколько часов после того, как Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Он предложил кандидатуру Камалы Гаррис на пост президента США от Демократической партии.

К вечеру понедельника Харрис заручилась поддержкой не менее 27 делегаций штатов, превзойдя то количество, которое ей понадобится для выдвижения кандидатом.

Среди тех, кто поддержал Гаррис, восходящие звезды партии, считавшиеся возможными преемниками Джо Байдена, включая губернатора Мичигана Гретхена Уитмера, губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро и губернатора Калифорнии Гевина Ньюсома.

Напомним, вице-президент США Камала Гаррис заявила, что будет участвовать в выборах президента от Демократической партии. Действующий американский лидер поддержал ее кандидатуру.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно социологическим опросам, преимущество Дональда Трампа над Камиллой Гаррис составляет 2 процента. Эта разница в пределах погрешности дает ее поклонникам повод для надежды.

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