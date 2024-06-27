Предвыборные дебаты Байдена и Трампа: когда состоятся и где смотреть

В городе Атланта (США) 27 июня в 21:00 (по Киеву – 28 июня в 04:00) состоятся предвыборные дебаты действующего главы государства Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Политики встретятся в студии канала CNN без зрителей, но мероприятие будет транслироваться медиа в прямом эфире.

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Как передает CNN, модераторами будут журналисты телеканала Джейк Теппер и Дана Бэш. Второй раунд организует ABC News 10 сентября.

Кандидатам будет предоставлено две минуты на ответы и одна минута на опровержения. Когда человек не говорит, его микрофон будет отключен – чтобы Байден и Трамп не прерывали друг друга.

Ни одному из них нельзя выходить на сцену с записями-черновиками или другими подготовленными материалами. Можно пользоваться только ручкой и бумагой, чтобы делать заметки. Общаться с представителями команд запрещено.

Интересно, что правило о запрете живой аудитории действовало только на первых теледебатах в США в 1960 году между Джоном Ф. Кеннеди и Ричардом Никсоном. Все последующие предвыборные встречи кандидатов проходили в присутствии зрителей в студии.

Трибуну для выступления и порядок заключительных речей определило подбрасывание монетки: демократ Байден будет стоять на трибуне справа, а последнее слово (длительностью в две минуты) первым огласит республиканец Трамп.

В целом дебаты должны продлиться полтора часа с двумя паузами на рекламу. Кандидаты начнут без вступительного слова.

По информации Reuters, команда Байдена фокусируется на трех основных темах: право на аборты, состояние демократии, экономика. Команда Трампа указала на такие ключевые вопросы, как иммиграция, общественная безопасность и инфляция.

Добавим: 60 президентские выборы в США назначены на 5 ноября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Советники Дональда Трампа по национальной безопасности Кит Келлог и Фред Флейц предложили ему в случае победы на президентских выборах принудить Украину к мирным переговорам с Российской Федерацией.

– В администрации Джо Байдена в ответ заявили: решение о возможных переговорах должен принимать только Киев.

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