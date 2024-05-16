Трамп согласился на дебаты с Байденом: их проведут в два раунда

Экспрезидент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился провести дебаты с действующим лидером страны Джо Байденом перед президентскими выборами. Оба политика приняли приглашения.

Дебаты пройдут в два раунда, первый из которых состоится 27 июня. Об этом сообщает телеканал CNN, на котором они и пройдут.

"Я получил и принял приглашение от CNN по поводу дебатов 27 июня. Слово за вами, Дональд. Как вы сказали: где угодно, в любое время, в любом месте", – написал Байден на своей странице в соцсети Х.

"Ответ – да, я приму (приглашение – Ред.)", – сказал Трамп.

Позже и он, и Байден заявили, что приняли приглашение от ABC провести повторные дебаты. Они пройдут уже 10 сентября.

Трамп также отметил, что он "настойчиво рекомендовал бы" более чем два предложенных раунда дебатов. Старший советник Трампа сообщил, что они готовы к дебатам с Байденом и пересматривают условия, но с нетерпением ждут встречи на сцене. Команда 45-го президента Штатов считает, что будет целесообразно провести четыре раунда дебатов.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно опросу американских избирателей, бывший президент США Дональд Трамп опережает своего преемника Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов, важных для победы на выборах 2024 года. Выборы должны пройти 5 ноября 2024 года.

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