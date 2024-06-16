Без зрителей и черновиков: Байден и Трамп согласовали правила дебатов

Президент США Джо Байден и его оппонент Дональд Трамп договорились о проведении предвыборных дебатов. Они состоятся менее чем через две недели и будут иметь несколько необычных условий.

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Об этом сообщает CNN. Там отметили, что и Байден и Трамп уже согласились принять правила и формат дебатов.

О каких правилах идет речь:

– во время выступления микрофон будет включен только у того кандидата, который выступает в данный момент;

– Байден и Трамп будут выступать без черновиков и реквизита – им выдадут только ручку, блокнот и бутылку воды;

– в зале не будет зрителей, а продолжительность дебатов составит 90 минут с двумя рекламными паузами;

– во время рекламы кандидаты не смогут общаться с представителями своих предвыборных штабов.

"Оба кандидата согласились выступить на совместном подиуме, и их позиции на подиуме будут определены путем подбрасывания монеты", – добавили в CNN.

Также отмечается, что модераторы дебатов будут "использовать все имеющиеся у них инструменты, чтобы обеспечить соблюдение времени и цивилизованную дискуссию".

Ранее мы писали, что Дональд Трамп согласился провести дебаты с действующим лидером США Джо Байденом перед президентскими выборами. Оба политика приняли приглашения.

Тогда же стало известно, что дебаты пройдут в два раунда, первый из которых состоится 27 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, экс-президент США Дональд Трамп пригрозил, что его оппоненты могут столкнуться с судебными преследованиями, если он снова окажется в Белом доме. Решение суда присяжных признать его виновным по делу о фальсификации деловой документации Трамп назвал "ужасным прецедентом" для Соединенных Штатов.

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