'Представляете наших депутатов?' Ритуальный танец в парламенте Новой Зеландии 'взорвал' сеть. Видео

В парламенте Новой Зеландии прямо во время заседания депутаты устроили ритуальный боевой танец хака в знак протеста против голосования по спорному законопроекту. Члены коренного народа Новой Зеландии маори пытались помешать принять решение, которое переосмыслило бы 184-летний договор между британцами и коренным населением.

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Экстраординарное поведение в парламенте "взорвало" сеть, а украинцы даже сравнили членов маори с некоторым народными депутатами. Своими впечатлениями украинцы поделились в Facebook.

Договор Вайтанги, подписанный в 1840 году между британской короной и более чем 500 вождями маори устанавливает правила для обеих сторон. Стоит отметить, что положения этого документа по-прежнему определяет законодательство и политику сегодня. Решения судов и отдельного трибунала маори постепенно расширяли права и привилегии маори на протяжении десятилетий. Однако некоторые утверждают, что это дискриминировало некоренных граждан.

Партия ACT New Zealand, младший партнер в правящей правоцентристской коалиции, на прошлой неделе представила законопроект, закрепляющий в законодательстве более узкое толкование договора Вайтанги. Когда парламентарии собрались для предварительного голосования по законопроекту, депутаты партии Маори встали и начали танцевать хаку – традиционный танец маори, ставший знаменитым благодаря сборной Новой Зеландии по регби. Заседание парламента было ненадолго приостановлено, так как к нему присоединились люди на галерее, и крики заглушили крики остальных присутствующих в зале.

Украинцы отреагировали в соцсетях на танцы в парламенте и представили, как бы повели себя наши народные депутаты в подобном случае. При этом мнения разделились и некоторые сочли такое поведение "диким". В то же время другие положительно оценили реакцию маори, подчеркнув, что коренное население вправе отставить свои интересы и традиции.

Напомним, Нга Вай Хоно-и-Те По Паки, единственная дочь и младший ребенок бывшего короля маори Тухейтиа Пуатау То Везеро VII, получила корону от своего отца. Она стала второй женщиной-правительницей за время существования восьми династий движения Кинггитанга (короля) в Новой Зеландии. Провозглашение королевы отпраздновали эмоциональной церемонией, на которой присутствовали тысячи человек.

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