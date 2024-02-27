Правительство Палестинской автономии подало в отставку: в США поддержали этот шаг

Палестинский премьер-министр Мохаммед Штайе объявил об отставке своего правительства, управляющего частью оккупированного Западного берега реки Иордан. Причина такого решения – эскалация насилия на оккупированной территории и война в секторе Газа.

Президент Палестины Махмуд Аббас принял этот шаг и попросил Штайе остаться в должности временного исполняющего обязанности, пока не будет назначена постоянная замена, сообщило издание Al Jazeera. По словам главы государства, решение об отставке было принято в свете беспрецедентной эскалации на Западном берегу Иордана.

"Я вижу, что следующий этап и его вызовы требуют новых правительственных и политических договоренностей, учитывающих новую реальность в Газе и необходимость консенсуса, основанного на палестинском единстве и распространении единства власти на всю землю Палестины", – сказал он.

В США поприветствовали решение правительства Палестинской автономии уйти в отставку. Как пишет The Times of Israel, спикер Госдепа Мэтью Миллер отметил, "руководство Палестинской автономии – это вопрос, который должны решить сами палестинцы".

"Но мы приветствуем шаги со стороны ПА по реформированию и самооздоровлению", – добавил американский чиновник.

Миллер назвал этот шаг "положительным и важным на пути достижения воссоединения Газа и Западного берега под властью Палестины".

Отметим, что ХАМАС сверг Палестинскую автономию в Газе в 2007 году и с тех пор руководит анклавом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал решение администрации Байдена возобновить давнюю политику по Израилю. Это касается территорий Западного берега Иордана. Израильские поселения там раньше в США считали оккупированными землями.

– Байден считает, что в боях между Армией обороны Израиля и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа необходима 6-недельная пауза. Американский президент уверен, что такое перемирие может стать первым шагом к долгосрочному миру.

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