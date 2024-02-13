Байден призвал к шести неделям перемирия в секторе Газа – Bloomberg

Глава Соединенных Штатов Америки считает, что в боях между Армией бороны Израиля и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа необходима 6-недельная пауза. Американский президент уверен, что такое перемирие может стать первым шагом к долговременному миру.

Об этом Байден сказал 12 февраля после переговоров с королем Иордании Абдаллой II в Вашингтоне, передает Bloomberg. По словам политика, пауза принесет спокойствие в секторе Газа минимум на шесть недель, "после чего мы могли бы использовать время для построения чего-то более прочного".

Президент США сказал, что "ключевые составляющие соглашений уже на столе", а Вашингтон "сделает все возможное, чтобы они состоялись".

Также, по словам Байдена, шестинедельное перемирие может помочь освобождению израильских заложников, а также увеличить гуманитарную помощь палестинцам.

Абдалла II, в свою очередь, призвал остановить войну в секторе Газа немедленно.

"Мы не можем позволить этому продолжаться. Нам нужно долговременное прекращение огня прямо сейчас. Война должна закончится", – сказал он, добавив, что продолжение боевых действий грозит гуманитарной катастрофой.

Абдалла добавил, что США, их арабские партнеры и другие страны должны активизировать усилия для достижения прекращения огня, немедленно "работая над созданием политического горизонта, который приведет к справедливому и всеобъемлющему миру на основе решения о двух государствах".

Как сообщал OBOZ.UA, Каир пригрозил приостановить действие мирного договора с Израилем, если ЦАХАЛ войдет в город Рафах. Там опасаются, что боевые действия могут вытолкнуть палестинцев на Синайский полуостров и привести к закрытию основного маршрута доставки помощи в Газу.

Байден со своей стороны сказал Беньямину Нетаньяху, что Израиль не должен проводить военную операцию против ХАМАС в Рафахе без плана по защите гражданского населения.

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